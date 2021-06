Brandbrief naar Den Haag over dakloosheid: "De grens van wat we zelf kunnen oplossen is bereikt"

Er moeten volgens de gemeente Amsterdam snel extra maatregelen komen om de problematiek rond de grote groep daklozen in de stad tegen te gaan. Dat valt te lezen in een brandbrief die naar minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het aantal Amsterdamse dak- en thuislozen is volgens de gemeente in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld en de wachtlijsten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn hoog. Op dit moment wachten er ongeveer tweeduizend volwassenen, jongvolwassenen en gezinnen op een verblijfsplek. Dat terwijl de stad te kampen heeft met een groot tekort aan woningen. Daarnaast zorgt de coronacrisis volgens de ondertekenaars voor meer economische daklozen en een toename van het aantal aanvragen voor ondersteuning.

"Dakloosheid is een groot probleem in Amsterdam en de grens van wat wij zelf kunnen oplossen is bereikt", aldus Ivens. "We hebben hulp uit Den Haag en de rest van het land nodig. Als iemand eenmaal op straat belandt is het heel moeilijk om weer uit die situatie te komen. Pas met een dak boven het hoofd vinden mensen de rust en stabiliteit om na te denken over een volgende stap richting een zelfstandig leven. Pas dan kunnen ze echt werken aan herstel.”