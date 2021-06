Werkplaats Museumstoomtram breidt uit, locomotieven straks onder 'afzuigkap'

Een nieuwe expositieruimte, locomotieven onder een 'afzuigkap' en 30.000 bezoekers per jaar erbij. De verbouwing die de Museumstoomtram in Hoorn ondergaat, moet de stoomtram groener maken en de geschiedenis in expositievorm gaan vertellen. "We zitten zo op de beleving, dat we het verhaal vergeten te vertellen. En dat gaan we nu met de werkplaatsuitbreiding doen", aldus directeur René van den Broeke.

Museumstoomtram breidt uit - NH Nieuws

De industriële werkplaats stamt al uit 1929 en wordt twee keer zo groot. Vorige maand zijn de eerste heipalen de grond ingegaan. Aan de zijde van parkeerterrein het Transferium, komt een glazen expositieruimte, waar binnen twee nieuwe treinsporen worden aangelegd. Op de twee sporen die er nu al in de werkplaats zijn, zullen straks de locomotieven worden opgestookt, niet meer in de buitenlucht zoals dat nu gebeurt. Verduurzamen Het grote vraagstuk luidt: hoe kan een op kolengestookt kolos, duurzaam de toekomst in? Vorig jaar had de museumstoomtram al de Europese primeur te testen met rijden op biokolen. Met de uitbreiding van de werkplaats, wordt een volgende stap gezet. De 'afzuigkap' die in de werkplaats komt, zorgt ervoor dat de uitgestoten gassen worden opgevangen en gefilterd waarmee de ruimte zowel kan worden verwarmd als gekoeld. In periodes dat de stoomtram niet rijdt, kan het systeem met een biomassaketel worden gevoed, met snoeiafval van planten en bomen die langs de twintig kilometer lange spoorlijn groeien. Langgekoesterde wens "Dit project hing eigenlijk al vijftig jaar in de lucht; het uitbreiden van de werkplaatsruimte. Tot eind jaren '80 wilde men de boel eigenlijk platgooien. Daarna pas kwam er oog voor industriële gebouwen", vertelt Van den Broeke. De werkplaats is het enige Industriële monument dat Hoorn heeft, wat in 1929 door de NS gebouwd werd als opstalruimte voor motorwagens. Die technieken waren op dat moment de toekomst maar daar kwam binnen een aantal jaar een einde aan waarna de werkplaats lange tijd leeg kwam te staan. Eind jaren '60 neemt de museumstoomtram haar intrek.

Quote "Nergers ter wereld wordt nagedacht over het verduurzamen van een stoomlocomotief. Dan doen we hier wel" René van den broeke, directeur museumstoomtram

Door corona reed de stoomtram negen maanden niet en miste daarmee de steevast drukke voorjaarsmaanden. Maar Van de Broeke kijkt tevreden terug op de eerste week dat er weer gereden werd. "Er kunnen nu 150 bezoekers mee per rit. Dit eerste weekend zat al vol. We merken dat mensen snakken naar een dagje uit." Met de verbouwing, neemt de Museumstoomtram straks een prominente plek in in stadsontwikkelingsproject Poort van Hoorn. "Iedereen praat in Hoorn over de Poort van Hoorn, wij zijn de enige partij die het al aan het realiseren is. Het is mooi dat wij als culturele instelling daarin het startpunt zijn." De gehele restauratie en verbouwing kost 1,5 miljoen euro. Naar verwachting is de uitbreiding van de werkplaats eind 2022 klaar. Van den Broeke: "Daarna kunnen we starten met de inrichting ervan."