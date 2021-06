Na tropische dagen komt regen: waarom het bijna áltijd onweert na mooi weer

Maar dat is niet zo, zegt weerman Jan Visser. "Het is bij lange na niet zo dat het altijd onweert na mooi weer. De ene keer gaat het geruisloos over in een andere weerssituatie en nu zijn er onweersbuien. Dat hoort er ook wel een beetje bij in Nederland en doet in dit geval ook niet echt afbreuk aan de warmte: vrijdag en zondag wordt het opnieuw meer dan 25 graden."

Toch zijn de onweersbuien wel een keerpunt: we komen namelijk in minder warme lucht terecht, waardoor het vanaf volgende week 'nog maar' een graad of 20 is. "We komen in een andere luchtsoort terecht", legt Visser uit. "Vandaag is het nog drukkend warm, maar morgen komt er een koufront aan: de overgang naar minder warm weer. Die lucht mengt met elkaar. De luchtvochtigheid neemt toe en er zit veel energie in de atmosfeer, daarom krijgen we te maken met onweer." Al in de ochtend kan er een bui vallen, maar 'het accent ligt op de nacht naar morgen', weet Visser.

'Het móet weer gaan regenen'

Dat mensen zitten te mopperen op de aanstaande onweersbuien, zit de weerman wel dwars. "Mensen zijn alleen maar bezig met vandaag en morgen, maar kijk eens naar het verleden. We hebben al vier weken geen spat regen gehad, het wordt wel een keer tijd voor onweer - je kunt het ook omdraaien."

"Het is normaal dat het weer een keer omslaat - we blijven Nederland. Je ziet het overigens ook in Spanje: daar heeft het ook constant geonweerd op veel plaatsen. Het is niet zo dat het in andere landen alleen maar mooi weer is." En daarbij, zegt Visser, is het ook hartstikke belangrijk dat er een keer een bui valt. "We hebben nu een mooie periode gehad, maar voor de natuur en boeren moet het weer gaan regenen."

Onweer hoort erbij

"Niemand is gebaat bij grote droogte", zegt de weerman. "Dan mislukken er oogsten, gaan er bomen dood en raakt de natuur beschadigd. Iedereen heeft er belang bij dat er van tijd tot tijd regen valt." Kijk maar naar de Verenigde Staten, noemt Visser als voorbeeld. "Daar worden gigantische bosbranden verwacht - een crisis die zijn weerga niet kent door de droogte. We moeten hier blij zijn met die regen af en toe."

En niet alleen de regen, ook het onweer is van belang. "Dat is ook zeker goed, het zuivert de lucht namelijk." En dat was ook wel nodig, want gisteren en vandaag was er kans op smog. Mensen met ademhalingsproblemen kunnen benauwd worden van de vervuiling in de lucht. Door de zware onweersbuien wordt de smog als het ware weggespoeld. "Onweer hoort erbij", besluit Visser.