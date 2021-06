Oranje-virus grijpt om zich heen, steeds meer straten versierd

In aanloop naar de tweede poulewedstrijd van Oranje, vanavond om 21.00 uur in de Johan Cruyff Arena tegen Oostenrijk, neemt de oranjekoorts flink toe. Dat is goed te merken in het straatbeeld, want steeds meer tuinen, pleinen en steegjes kleuren oranje.

Tuin Gerard van Orsouw uit Naarden - Gerard van Orsouw

Op een enkele versierde straat na was er vlak voor de aftrap van het EK nog weinig van te merken, maar sinds de overwinning op Oekraïne lijken steeds meer mensen besmet te raken met het Oranje-virus. Gerard van Oorsouw uit Naarden heeft zijn tuin in de Churchillstraat uitbundig versierd. "We gaan vanavond met een groep bij mij thuis kijken", vertelt hij aan NH Nieuws. "Allemaal in oranje outfit." Hij voorspelt een tweede overwinning voor Oranje. "De uitslag zal 2-1 voor Nederland zijn, hoop ik."

Tuin van Gerard van Orsouw

Ook de Akkers in Enkhuizen is inmiddels een heus Oranje-bolwerk. Terwijl zijn buren rood-wit-blauwe en oranje vlaggenlijnen van regenpijp naar regenpijp spannen, maakt Johan Dekker snel een foto.

Oranje-bolwerk De Akkers in Enkhuizen - Johan Dekker

Bewoners van de Huiswaard in Alkmaar hebben hun straat voor de gelegenheid omgedoopt in de Oranjewaard. Zelfs het straatnaambord is aangepast, zo is te zien op onderstaande foto van Maarten Bonekamp.

Huiswaard tijdelijk omgedoopt in Oranjewaard - Maarten Bonekamp

In de Haarlemse Lange Raamstraat wordt een traditie voortgezet. Daar hangen ze sinds het WK van 2010 in Zuid-Afrika tijdens ieder groot toernooi de oranje was buiten. Hofleverancier is de 80-jarige Truus. "Als je zo oud bent als ik, heb je boven op zolder veel oude kleding liggen", zei ze eerder tegen NH Nieuws.

Oranje was 'hofleverancier' Truus en Marleen - Michael van der Putten