Het weer is niet alleen maar mooi: smog gooit roet in het eten

Nu schijnt het zonnetje nog en is het een aangename 29 graden, maar daar komt eind van de middag wat verandering in. Er is namelijk kans op smog in Noord-Holland, waarschuwt het RIVM . Daar kunnen mensen met ademhalingsproblemen last van hebben, weet weerman Jan Visser.

"Deze morgen is het weer wel prima", observeert Visser. "Het wordt 29 tot 30 graden vanmiddag. Dat is op zich geen rare temperatuur in Nederland. We willen tegenwoordig graag dat het warm is, maar zodra het dan warm is roept iedereen ach en wee", bromt hij.

"Later op de dag worden de condities slechter", voorspelt de weerman. "Vooral aan het einde van de middag ziet het er slechter uit vandaag. Er zit dan veel smerige stof in de lucht, waardoor je last kan hebben van ademhalingsmoeilijkheden en hoofdpijn. Dat is vooral voor mensen met ademhalingsproblemen heel vervelend, zij kunnen beter binnen blijven vanmiddag."

Zomersmog

Die 'slechte condities' komen door smog, legt Visser uit. "Dat spreek je uit als smok", onderstreept hij. "Dat ontstaat door een combinatie van weinig wind en hoge temperaturen." Dat onderschrijft Joost Wesseling, onderzoeker Luchtkwaliteit bij het RIVM. "Deze vorm van smog is zomersmog", legt hij uit op NH Radio.

"Dat ontstaat door een combinatie van een aantal dingen: het gaat om vervuilende stoffen, die vaak vanuit Zuidoost-Europa onze kant op komen. We hebben dus wind vanuit het zuidoosten nodig om die vervuiling naar ons toe te brengen. Ook is er heel veel zon nodig, want onder invloed van heel veel zonlicht en hitte kunnen die stoffen worden omgezet in ozon. Daar gaat het om, want dat irriteert de luchtwegen."