Hoornse brede school voor speciaal onderwijs definitief op terrein oude hockeyvelden

Al vier jaar liggen er plannen voor het IKEC. Eerst was het sportcomplex van HSV Sport in beeld, maar daar waren uiteindelijk teveel bezwaren. In april werd het besluit nog uitgesteld, en riepen de scholen op om haast te maken. Want nu zit het onderwijs nog verspreid over vijf verouderde locaties.

Door alles onder één dak samen te brengen moet er meer structuur voor de leerlingen komen. Want zoals een groep ouders het toen in een brief aan de gemeente verwoorden: "Onze kinderen hebben het hard nodig. Rust. Een gebouw zonder te hoeven pendelen tussen verschillende locaties. Want dit geeft stress bij onze kinderen."

Gisteravond kwam het dus tot een besluit. Behalve De Realistische Partij, ging iedereen akkoord met het voorstel. Naast de brede school moeten er ook tachtig goedkope, en zestig middeldure appartementen worden gebouwd. Om de 78 verloren parkeerplaatsen te compenseren is het de bedoeling om tijdens de renovatie van het stadhuis, dat er vlakbij ligt, een parkeergarage te bouwen.

Minder gymzalen

Toch is het plan nog wel aangepast. Want Hoorn heeft te maken met flinke financiële tekorten. Daarom stelde het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie voor om in plaats van drie gymzalen, te kiezen voor twee kleinere of een grote hal die je in stukken kunt delen. "Wat dat voor gevolgen heeft? Dat je net te kort komt te zitten qua ruimte", legde verantwoordelijk wethouder Samir Bashara uit. "Toen ik vroeg aan de scholen of het een probleem oplevert kreeg ik als antwoord: 'Het is even zoeken'. Dus het zou wel kunnen, maar blij zijn ze er niet mee.

De gemeente wil graag geen verdere vertraging en heeft aangegeven nog voor de zomer met een verder uitgewerkt plan te komen.