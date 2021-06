'Mister Telstar' Frank Korpershoek wordt assistent bij Koninklijke HFC

"Blij en trots kunnen wij melden dat Frank Korpershoek komend seizoen de technische staf van ons eerste elftal komt versterken", meldt de tweededivisionist op de website.

De 36-jarige oud-voetballer wordt op Sportpark Spanjaardslaan de assistent van hoofdtrainer Gertjan Tamerus. Beiden kennen elkaar van Telstar, want de afgelopen seizoenen was Tamerus assistent-trainer van Andries Jonker. Onlangs maakte Tamerus bekend te stoppen als rechterhand bij de Velsenaren.

Korpershoek begon zijn carrière bij Koninklijke HFC. In 2004 vertrok hij naar DWV om vervolgens in 2006 neer te strijken bij Telstar. In Velsen-Zuid speelde Korpershoek 382 wedstrijden in het shirt van de Witte Leeuwen.