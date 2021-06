Verdachten dodelijke schietpartij pizzeria Hugo de Grootplein voor de rechter

De Amstelvener ontkent in alle toonaarden dat hij de schutter is van de dodelijke schietpartij waarbij de 49-jarige Serviër Goran Savic in 2019 om het leven kwam. A. werd kort na de schietpartij in zijn Volkswagen klemgereden. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen, maar A. zegt dat hij er is ingeluisd.

Schietpartij

Het is druk, die bewuste woensdagmiddag 23 oktober 2019. Vele fietsers, automobilisten en voetgangers passeren het Hugo de Grootplein. De schoten die plotseling worden gelost, zorgen dan ook voor paniek.

Het geluid is afkomstig uit pizzeria 'La Piccola Baracca', waar rond 15.45 uur een man naar binnenloopt. Hij opent daar het vuur en raakt twee mensen. Savic - de uitbater van de pizzeria - loopt nog naar buiten, maar zakt dan in elkaar. De Amsterdamse Serviër overleeft de schietpartij niet.

Montenegrijnse crimineel

Het dodelijke slachtoffer blijkt uiteindelijk niet het beoogde doelwit te zijn. De recherche gaat ervan uit dat de schutter het eigenlijk gemunt had op de beruchte Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic. Hij werd tijdens de schietpartij weliswaar ook geraakt, maar overleefde het schietincident. De schietpartij lijkt dan ook een afrekening in een bendeoorlog in Montenegro.

"Ik heb zware nachtmerries", zei A. op een eerdere pro-formazitting. "Ik heb herbelevenissen en neem het mezelf kwalijk dat ik geen oog had voor wat er bekokstoofd werd." Volgens A. zou er namelijk misbruik van hem zijn gemaakt. "Ik ben technicus en heb voor een klant een auto rijklaar gemaakt. Omdat hij met zijn vrouw naar het ziekenhuis moest, vroeg hij om mijn auto te lenen. Dat heb ik toegezegd."

"Ingeluisd"

Het voertuig is vervolgens gebruikt als vluchtauto, stelde hij. De klant zou bovendien A.'s kleren, die nog in de auto lagen, hebben aangetrokken als 'vermomming'. "Ik vind het erg dat ze zeggen dat ik overeenkom met dit beest." Het OM ziet dat anders: A. voldoet aan het signalement van de schutter en had bovendien een vuurwapen in zijn auto toen hij werd aangehouden.

In juli vorig jaar werden eveneens drie medeverdachten aangehouden. Het Openbaar Ministerie ziet de Montenegrijn Dejan D. (29) samen met Eyüp T. (35) en Denzel V. (23) als 'spotters'. Zij worden verdacht van het medeplegen van de moord op Savic en de poging tot moord op Durovic.

De rechtbank heeft drie dagen voor de zaak uitgetrokken.