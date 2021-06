Legende Louis van Gaal keert als trainer voor één keer terug bij Telstar

Stichting Durf te Dromen en Spieren voor Spieren maken de actie mogelijk. Supporters hebben namelijk de kans om plaats te nemen naast de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. Door middel van een loterij hoopt Telstar geld op te halen voor de stichtingen. Voor ruim 2 euro kunnen fans een lot kopen via www.louismoetwinnen.nl.

Het is nog onbekend tijdens welke wedstrijd Van Gaal plaats zal nemen op de bank van Telstar. Voor Van Gaal is Velsen-Zuid geen onbekend terrein. In zijn carrière als profvoetballer speelde hij in het seizoen 1977/1978 één seizoen in het shirt van de Witte Leeuwen. Daarin speelde hij 25 wedstrijden en wist hij één keer te scoren.

In het verleden was Van Gaal trainer van Ajax, AZ, FC Barcelona, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal.

Bekijk hieronder de promovideo van Telstar.