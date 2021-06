Neuropsycholoog luidt noodklok: "Ga bij opening niet gelijk volledig naar kantoor"

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken, wordt steeds minder goed opgevolgd. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Van de mensen die thuis konden werken deed 73 procent dat in januari daadwerkelijk ook. Halverwege mei was dat nog maar 66 procent.

Bij advocatenkantoor Loyens & Loeff aan de Amsterdamse Zuidas merken ze ook dat mensen heel graag weer naar kantoor komen. Vooral de jonge medewerkers. Zij missen het samen lunchen, het praatje bij de koffieautomaat en de vrijdagmiddagborrel. Toch hechten de werknemers veel waarde aan het flexibel werken. Deels thuis en deels op kantoor. Zoals fiscalist Carlijne Brinkers. Sinds een paar weken komt ze weer één dag per week naar kantoor. "Ik hoop dat we met zijn allen weer de goede kant opgaan. En dat we weer een paar dagen per week naar kantoor kunnen."

Daarom is het volgens Nieman belangrijk dat het verruilen van de thuiswerkplek voor het kantoor langzaam wordt opgebouwd. "Begin eerst met twee dagen. Kijk hoe dat ervaren wordt, hoeveel stress mensen daarvan hebben, hoe overprikkeld ze zijn. En dan kan je het daarna opbouwen. Dus ik zou het afraden om iedereen te 'verplichten' weer vijf dagen per week naar kantoor te komen."

Volgens neuropsycholoog Linde Nieman zijn we na anderhalf jaar corona gewend geraakt aan het thuiswerken. Als kantoren nu besluiten weer volledig open te gaan, is de kans volgens Nieman groot dat het mis gaat. "Op het moment dat mensen weer terug naar kantoor gaan kan dat leiden tot een nieuwe overstelping van prikkels. Wat weer kan leiden tot vermoeidheid en stress. Mensen zijn op dit moment gewend aan dezelfde omgeving, aan dezelfde woning, we werken waar we wonen, we hebben niet zoveel sociale contacten. En die onderprikkeling kan er ook voor zorgen dat we weer moeten wennen aan het nieuwe leven."

Keuzenvrijheid

"Vanuit de HR-afdeling moet daarnaast goed in de gaten worden gehouden waar de behoeftes liggen. Laat mensen hun keuzevrijheid behouden. Dat als het even niet gaat en de prikkels teveel worden, zij gewoon naar huis kunnen gaan om daar verder te werken." En dat is precies hoe Loyens & Loeff het wil aanpakken, zegt kantoorleider Patrick van Oppen. "Ik denk dat we daar flexibel mee om zullen gaan. We hebben gezien dat het thuiswerken goed gaat, dus als iemand zegt flexibel een dag thuis te willen werken kan dat. Als de prikkels teveel worden, kunnen mensen daar op hun eigen manier een balans in vinden."

De woordvoerder bij ABN AMRO geeft aan dat regelmatig aan de werknemers wordt gevraagd hoe zij zich voelen en waar behoefte aan is. "Terug naar de oude situatie gaan we nooit. Het wordt hybride werken. Zelfstandig werk, zoals mails of rapporten schrijven, kan prima vanuit huis. Creatieve werksessies met het team kunnen naar verwachting over een tijdje weer op kantoor."