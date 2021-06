Naast deelauto's en scooters zijn ook deelfietsen weer terug in Amsterdam

Deelauto's en deelscooters waren al te vinden in Amsterdam, maar vanaf nu zie je ook weer verschillende soorten deelfietsen op straat. Eerder maakte de gemeente plots een einde aan de deelfietsen, maar vier jaar later zijn ze weer terug: 1400 deelfietsen, waaronder 100 bakfietsen.

De fietsen werden in 2017 verwijderd omdat ze werden verhuurd vanuit de openbare ruimte. Dat is niet toegestaan. Daarnaast gebruikten de deelfietsen de parkeerplekken voor de gewone 'Amsterdamse fietsen', die al broodnodig waren. Daardoor was er veel overlast door de tweewielers.

Parkeervak

Die overlast moet nu voorkomen worden aangezien de fietsen niet meer overal geparkeerd mogen worden. Dat moet nu in speciale parkeervakken die meestal vlak bij ov-knooppunten te vinden zijn. Anders kan de huur van de fietsen niet op stop worden gezet.

De fietsen zijn te vinden bij de Zuidas, langs de metrostations aan de Westlijn (van Henk Sneevlietweg tot aan Isolatorweg), in Oost en in Zuidoost. De gemeente neemt de 1400 deelfietsen twee jaar op de proef, daarna wordt bekeken of ze er mee doorgaan.

Een deel van de fietsen zijn nu al te vinden op straat. De rest van tweewielers komt vanaf 15 augustus.