Opnieuw minder coronabesmettingen in regio Zaanstreek-Waterland

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn de afgelopen week 155 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat is opnieuw minder dan de afgelopen week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Toch is op dit moment nog het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van toepassing in de regio.