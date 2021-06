Kritiek op toerismecampagne: "Wie naar Amsterdam komt, wil naar hoeren koekeloeren"

De campagne die de gemeente deze week is begonnen om toeristen uit te nodigen naar de stad te komen is niet onomstreden. Zo zijn bewoners van de binnenstad kritisch, omdat ze vrezen dat het leidt tot te grote drukte.

"Het probleem daarmee is, dat altijd als mensen naar Amsterdam komen, voor welke reden dan ook, ze altijd op de Wallen willen rondbanjeren om naar de hoeren te koekeloeren en de coffeeshops te bezoeken", stelt Ulrich. "Dus iedereen die extra naar Amsterdam komt, is er ook een extra op de Wallen." Ook zegt hij dat bewoners vrezen dat de maatregelen om drukte en overlast te voorkomen niet voldoende zijn.

"We hebben twee uur in de auto gezeten om musea te bezoeken en coffeeshops te testen"

Op vrijdag- en zaterdagavonden zou het inmiddels al behoorlijk druk zijn op de Wallen. Doordeweeks is het rustiger, maar er lopen wel toeristen uit binnen- en buitenland. "We hebben twee uur in de auto gezeten om musea te bezoeken en coffeeshops te testen", vertelt een Franse toerist. Drie jongens uit Friesland waren ook voor de coffeeshops gekomen. "We komen hier even een jonko roken."

Het wegblijven van de toeristen heeft tijdens de coronacrisis veel geld gekost. De gemeente liep alleen al 120 miljoen aan toeristenbelasting mis. Veel ondernemers vinden het nog steeds te rustig in de stad: het bedrijfsleven investeerde daarom ook nog eens tienduizenden euro's in de campagne. "Het is echt nodig. Anders redden we het gewoon niet", vertelt een werknemer van een restaurant in de buurt van de Nieuwmarkt.