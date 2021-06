Toeristen druppelen Haarlem binnen: "Ik heb ze gemist, ik ben een mensenmens"

Langzaam druppelen de toeristen weer binnen in Haarlem. En dan hebben we het over buitenlandse bezoekers, want de Nederlandse dagjesmensen wisten de hoofdstad van Noord-Holland de afgelopen maanden wel te vinden. Onder andere in de Grote of Sint Bavo kerk merken ze de dat het aantal buitenlanders toeneemt: "Je hoort al Duits en Frans en net hadden we de eerste Spanjaarden."

Michael van der Putten

Ook in een winkel waar ze Haarlemse souvenirs verkopen merkt verkoopster Jenny van achter haar toonbank dat er meer buitenlandse toeristen rondlopen. De winkel is sinds half mei weer open en was vanaf december helemaal gesloten. "Kijk", zegt Jenny terwijl ze naar buiten wijst, 'alleen al naar de Duitse kentekens die je voorbij ziet komen, merk je dat er meer bezoekers naar Haarlem komen'.

Quote "Nederlanders kopen alleen maar een magneetje" Jenny

Toch bestaat de overhand van de toeristen nog uit Nederlandse dagjesmensen. En dat zijn juist de mensen die niet heel veel kopen. De 'big spenders' zijn volgens Jenny vooral Aziaten en Amerikanen: "Die kopen dure spullen en letten veel minder op de prijs. Nederlanders nemen bijvoorbeeld alleen maar een magneetje." De eigenaar van de winkel is Adriaan Betjes, hij is ook een fabrikant van souvenirs. Hij levert onder andere aan de Zaanse Schans, Volendam en verschillende kustplaatsen. Bij zijn leveranciers merkt Ad nog weinig optimisme. "De winkelier bestelt nog niets. Ik heb vanaf maart vorig jaar geen nieuwe bestellingen gehad. De verwachting is nu september, als hopelijk iedereen is ingeënt."

Langzaam meer weer meer toeristen in Haarlem - NH Nieuws

Iets meer optimisme is er op straat bij de VVV. Caroline Weill – Cupin van de VVV vertelt dat de toeristenstroom langzaam op gang komt. "Gemiddeld hebben wij nu zo’n honderd tot honderdvijftig bezoekers per dag." Dat zijn wel overwegend Nederlandse bezoekers. Eerste Spanjaarden zijn verschenen In de Grote Bavo lopen mensen met hun rugzak in en uit. Vrijwilligster Winny rept enthousiast dat ze vorige week de eerste Spanjaarden en Italianen heeft verwelkomd: "Haarlem is zo’n mooie stad. Alle toeristen zijn er weer helemaal welkom. Ik kan echt niet wachten totdat het weer helemaal vol staat. Ik heb de drukte en gezelligheid gemist. Sommigen mensen vinden rust fijn, maar ik houd van drukte. Ja, ik ben een mensenmens."