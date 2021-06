Peter la Serpe, die als kroongtuige moet optreden in het hoger beroep tegen Willem Holleeder, is spoorloos. Justitie en zijn advocaat tasten in het duister. Wat gebeurt er met de zaak Holleeder zonder kroongetuige La Serpe?

Kroongetuige Peter la Serpe blijkt al maandenlang onvindbaar. Het OM kan geen contact met hem krijgen en ook zijn advocaat Jan Peter van Schaik, die hem normaal gesproken geregeld via de telefoon of mail spreekt, heeft de afgelopen tijd niets meer van hem vernomen. ''Dit past niet bij zijn persoon'', zegt Van Schaik.

Ook rechtbankverslaggever Saskia Belleman vindt de verdwijning opmerkelijk. ''Alle mensen in de omgeving van Holleeder zitten achter de tralies of zijn dood. Je kan niet uitsluiten dat hij het slachtoffer is geworden van een liquidatie.''

Cruciale rol in zaak Holleeder

In het liquidatieproces Passage heeft La Serpe een cruciale rol. Hij is de kroongetuige, die belastende informatie deelde over onder andere de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Dankzij hem zitten verschillende onderwereldkopstukken, zoals Fred Ros en Dino Soerel, vast. Ook nu zou hij weer moeten getuigen tijdens het hoger beroep tegen Willem Holleeder, die in eerste aanleg levenslang kreeg.

Als La Serpe niet boven water komt, kan dat consequenties hebben. ''Het gerechtshof en Holleeders advocaat hebben dan niet meer de kans om hem nader aan de tand te voelen'', zegt Belleman. Dat betekent dat beide partijen geen aanvullende vragen meer kunnen stellen over tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, terwijl het hof moet beoordelen of La Serpe de waarheid spreekt.

Volgens Belleman zou het in het voordeel van Holleeder kunnen werken, maar de eerdere verklaringen van La Serpe blijven staan. ''Die kunnen door het gerechtshof worden gebruikt. Het is alleen jammer dat het hof hem vooralsnog niet kan spreken'', zegt Klaas Jan Bos, woordvoerder van het ressortsparket, die verder niet wil ingaan om de mogelijke gevolgen voor het Holleeder-proces.

Gevolgen voor La Serpe

Als La Serpe zich niet meldt, kan het voor hemzelf ook gevolgen hebben. Als kroongetuige sloot hij een deal met justitie. In ruil voor zijn verklaringen kreeg hij acht jaar cel in plaats van zestien, voor onder meer zijn rol bij de dood van Kees Houtman. Ook kreeg hij een zak met geld. Volgens Belleman moet een kroongetuige bereikbaar zijn om opgeroepen te worden voor zittingen. ''Dat is een vereiste. Als blijkt dat La Serpe wel in leven is dan heeft hij wel wat uit leggen. ''

In sommige gevallen is het OM verantwoordelijk voor de veiligheid van een kroongetuige, maar volgens Belleman geldt dat in deze zaak niet. ''La Serpe wilde zijn beveiliging zelf regelen en daarvoor kreeg hij extra geld. Het is alleen niet duidelijk hoe hij dit heeft geregeld.''

Geëlektrocuteerd tijdens vissen

De verdwijning van La Serpe doet Belleman denken aan een andere belangrijke getuige tegen Holleeder: Hidr Korkmaz. Hij kwam in 2017 om het leven tijdens het vissen in Oost-Europa. Toen hij zijn hengel uitgooide, zou hij een elektriciteitspaal geraakt hebben. Korkmaz werd daardoor geëlektrocuteerd. ''Een onwaarschijnlijk verhaal. Daar moet iets anders gebeurd zijn'', denkt Belleman, zoals velen met haar.

Niemand lijkt te weten waar La Serpe is. Er wordt momenteel rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s. Dat La Serpe zou zijn gevlucht, vindt Belleman niet aannemelijk. ''Wat zou hij voor reden kunnen hebben om te vluchten? Hij heeft al vaker getuigenverklaringen afgelegd, waarom zou hij dat nu in hoger beroep niet meer willen doen?''

Het hoger beroep loopt naar verwachting tot eind dit jaar. ''Het kan natuurlijk ook zo zijn dat hij gewoon met vakantie is'', aldus de rechtbankverslaggever.