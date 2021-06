Oproep over nieuwe Meervaart: “Sluit een compromis en kom uit je loopgraaf”

Pieter Nijhof (GL), lid van de stadsdeelcommissie Nieuw-West, heeft op persoonlijke titel een laatste oproep gedaan over theater de Meervaart. Woensdag is namelijk de definitieve stemming over de locatie voor het theater op de Sloterplas. "Bouw een theater voor de buurt en voor de stad, dat laagdrempelig is en toegankelijk voor iedereen."

Vorig jaar was Nijhof zelf aanwezig bij een omstreden buurtbijeenkomst over het theater aan de Sloterplas. Buurtbewoners en oppositiepartijen (VVD, PvdD, CU, PvdO, FvD, CDA en Bij1) namen het wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) kwalijk dat buurtbewoners pas op het laatste moment op de hoogte waren gesteld over de bijeenkomst, waardoor velen niet kwamen opdagen.

Een nieuw, groen gebouw op een plek buiten de Sloterplas dus. Zo blijft de Sloterplas in tact, maar ligt het theater wél aan het water voor mogelijk gebruik van een terras en podium. “Zo kunnen de mensen in Nieuw-West blijven genieten van het mooie weidse uitzicht over de Sloterplas", aldus Nijhof.

Maar Nijhof ziet een oplossing: “Als bewoner van Nieuw-West zeg ik ook dat dit stukje groen is verwaarloosd en als onveilig wordt ervaren. Voorwaarde voor bouwen op deze plek is dat er een groen gebouw wordt gerealiseerd en dat je zorgt voor compensatie van groen door het verbeteren van de kwaliteit en biodiversiteit op nabije plek aan de oostkant van de plas."

"Als een paal boven het water van de Sloterplas, kwam uit het traject dat de mensen in Nieuw-West en Osdorp moeite hebben met bouwen in de plas. Ook in gesprekken met bewoners wordt dit elke keer benadrukt", schrijft Nijhof in zijn oproep.

De komst van het nieuwe theater de Meervaart in de Sloterplas is een turbulent traject. Na een jaar lang discussie is morgen de laatste stemming over het theater. Pieter Nijhof van stadsdeel Nieuw-West probeert in zijn oproep, die hij op persoonlijke titel via twitter heeft gedeeld, een laatste keer te pleiten voor een locatie buiten de Sloterplas. Die locatie zou in de hoek van Lelylaan en Meer en Vaart zijn.

De partijen wilden toen van het stadsbestuur weten waarom er geen openbare aankondiging was voor de bijeenkomst en hoe de 'besloten gastenlijst' was gemaakt. Nijhof was zelf wél uitgenodigd en zei via twitter: "Mensen waren er op uitnodiging. Waarbij is getracht om een doorsnede van zoveel mogelijk meningen te krijgen. Dit was slechts een kick off. Het traject gaat nog 4 maanden duren!!"

In hoeverre konden omwonenden nou serieus meepraten? Uit door AT5 gewobte stukken bleek dat de gemeente de locatie in de Sloterplas als enige serieuze optie beschouwde en dat het participatietraject voornamelijk zou gaan over de precieze invulling van het gebouw. Bij de desbetreffende bijeenkomst zouden zelfs meer voor-dan tegenstanders zijn uitgenodigd.

Besluit

Vorige week kwam er een definitieve meerderheid in de gemeenteraad om theater de Meervaart te bouwen in de Sloterplas. Omdat er geen beter alternatief was, stemde GroenLinks in. "En dan zeggen we dus toch, die voorkeurslocatie (in de Sloterplas. red.) is degene met de beste opties op dit moment", zei GL-raadslid Nienke van Renssen toen.

Stadsdeelcommissielid Nijhof roept met zijn statement nog één keer op dit besluit te heroverwegen: "Politiek, sluit een compromis, stap over je schaduw heen en kom uit je loopgraaf. Sluit een compromis dat goed is voor Nieuw-West, goed is voor de Meervaart en dat recht doet aan het participatietraject en daarbij doe ik nog een keer een laatste oproep: kies voor de locatie in de hoek Lelylaan/Meer en Vaart.”

Woensdag is het definitieve besluit.