Hele zomer lang vinger aan de pols als Muider brug ondanks protest vaker opengaat

De Amsterdamse Poortbrug van Muiden gaat vanaf vandaag toch veel vaker open. Dat maakt de gemeente Gooise Meren bekend. Er was eerder veel protest tegen het plan, omdat bewoners vrezen dat het verkeer door hun stad helemaal vast komt te staan als de brug meerdere keren per uur opengaat.

De Amsterdamse Poortbrug ging tot nu toe slechts een paar keer per dag open, maar moet vanaf nu twee tot drie keer per uur opengaan. Dat was al langer een wens van Muiden. De reden: het vaarverkeer neemt toe. Veel bewoners van de naastgelegen nieuwbouwwijk de Krijgsman hebben een bootje en willen daar op zonnige dagen maar al te graag mee de Vecht of het IJmeer op.

Vanaf het eerste plan klonk er echter ook veel protest. Bewoners wezen er meteen al op dat het verkeer zelfs met de beperkte bedieningstijden vaak al helemaal vaststond. Als de brug vaker opengaat, zou dat alleen maar erger worden. Daarnaast waren er zorgen over de bereikbaarheid van Muiden voor hulpdiensten.