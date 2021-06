Zorgpersoneel snakt naar lucht én een cao: "Het is zeer frustrerend"

Het personeel in de zorg loopt eindelijk weer rond op lege intensive cares. Toch is er allerminst sprake van een ontspannen sfeer. Er wordt langzaam duidelijk dat de crisis voor het zorgpersoneel nog lang niet voorbij is, ziet ook FNV Zorg & Welzijn.

In het Amsterdamse UMC, zowel locatie VUMC als locatie AMC, neemt de frustratie toe. IC-verpleegkundige Thomas Smits ziet dat de gevolgen van de coronacrisis om zich heen slachtoffers maken. Fysieke en mentale klachten zijn bij één op de vijf medewerkers van het ziekenhuis de realiteit, zo blijkt uit onderzoek. "Ik vind het onbegrijpelijk dat er niks is geïnvesteerd in de handen aan het bed", oordeelt de verpleegkundige. "Er zijn beademingsmachines aangeschaft en die waren er al. We missen hoger opgeleide ic-verpleegkundigen en die worden niet aangetrokken of behouden. Ik begrijp daar helemaal niks van." Frustratie Vakbond FNV erkent dat er in de hele sector onvrede heerst. Mede vanwege het uitblijven van een goede cao. "Je verwacht dat er dan een goed bod komt te liggen na dit jaar", vertelt Sandra van der Horst, functionaris FNV Zorg en Welzijn. "Het is verre van dat, ze bieden nul procent en dat is zeer frustrerend."

Quote "De umc’s kunnen geen geld uitgeven dat ze niet hebben" Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Begrip voor wensen De onderhandelingen zijn al sinds januari bezig, maar een akkoord blijft dus uit. De cao-delegatie van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra - die namens alle umc’s met de vakbonden onderhandelt over een nieuwe cao - begrijpt de wens voor een structurele loonsverhoging voor iedereen. Zij laten in een reactie weten dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de financiële situatie van de ziekenhuizen. "De umc’s kunnen geen geld uitgeven dat ze niet hebben", aldus de NFU. "Er is eerder een open brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de oproep om extra te investeren in de zorg." Het NFU zegt nu af te wachten wat het nieuwe kabinet zal beslissen. Wel hopen ze momenteel samen met een bemiddelaar binnen de financiële mogelijkheden tot een goede cao te komen. Waardering

Het is voor vakbond FNV noodzakelijk dat er snel een goede cao op tafel komt. "De waardering voor ons harde werk moet daarin naar voren komen", vindt Van der Horst. "Niet alleen voor de verpleegkundigen, maar voor al het personeel."