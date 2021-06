Heemskerk staat te trappelen, harddraverij mag weer: "Het kriebelt"

De vervroegde versoepeling van het coronabeleid maakt ook in Heemskerk een eind aan een onzekere periode. Ze willen niet nog een jaar beleven zonder harddraverij, een belangrijk onderdeel van de volksfeesten. Gerard Post Uiterweer van de Harddraverijvereniging Heemskerk: "Het kriebelt. We zijn er klaar voor. Nóg een jaar zonder harddraverij trekt Heemskerk niet."

Het mag dus weer en daarmee gaat niet alleen voor de organisatie en het publiek een wens in vervulling, de pikeurs staan ook te trappelen. Heemskerk is vanwege het massale en fanatieke publiek een van de aantrekkelijkste wedstrijden. Aad Pools, 'Mister Harddraverij': "Twee jaar geleden (de editie werd gewonnen door zijn dochter Manon red.) is het nauwelijks droog geweest, maar toch bleven de mensen kijken en ons toejuichen. Daar doe je het voor. Er zijn veel mooie harddraverijen, maar Heemskerk is toch altijd heel bijzonder. Ik ben blij dat we weer mogen."