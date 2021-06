Van topondernemer naar senioren-buddy: Elske Doets strijdt tegen vereenzaming

De druk op de zorg is enorm groot. Om die druk enigszins te verzachten, is de Bergense zakenvrouw Elske Doets met het initiatief BuddyBold gestart. Hierin matcht ze jongeren met ouderen. "De vergrijzing blijft toenemen, net als de druk op de zorg. Sommige senioren verpieteren achter de geraniums. Door ze in contact te brengen met jongeren, snijdt het mes aan twee kanten", vertelt Elske Doets.

Mevrouw Galenkamp (93) en haar buddy Elske Doets - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"De aanleiding om BuddyBold te starten komt van een van mijn 'Young Ladies', Emma Dekker. Die is nu negentien en studeert in Rotterdam. Daar heeft ze onderzoek gedaan of zorgrobots effectief zijn in de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen", legt Elske Doets uit. "Daar kwam uit dat zorgrobots goed zijn om je te herinneren je pilletje in te nemen, maar dat menselijk contact toch echt het allerbelangrijkst is. Dat triggerde mij, helemaal toen Emma vertelde over een oudere vrouw die haar zei: 'Ik heb de hele dag mijn eigen stem niet gehoord'. Emma is mijn inspiratie en heel nauw betrokken bij BuddyBold."

Quote "Het belangrijkst is dat er een sprankeling komt bij zowel de oudere als de jongere" Elske doets

"Door betekenisvolle aandacht te geven: naar buiten te gaan, iets te knutselen, een spelletje te doen, worden er prikkels gecreëerd die er hopelijk toe leiden dat het welzijn van senioren toeneemt. Het belangrijkst is dat er een sprankeling komt bij zowel de oudere en de jongere." 'Eenzaamheid wordt niet opgelost' Toch lost het BuddyBold project volgens Theo van Tilburg hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam niet de eenzaamheid bij ouderen op. "Een buddy project, zoals dit project, kan behulpzaam zijn, maar wat we weten is dat het effect heel klein is. Leuk, maar eenzaamheid wordt niet opgelost." "Dat heeft ermee te maken dat dit soort projecten passief geactiveerd worden. Ouderen worden eventjes meegenomen, maar het is niet zo dat ouderen er zelf daarna mee aan de slag kunnen", legt Van Tilburg uit. Het kan even het gevoel geven aan de ouderen: 'Ik ben het waard om mee om te gaan'. Maar als je kijkt naar eenzaamheid, heb je een diepere vertrouwensband met iemand nodig en die wordt meestal niet gerealiseerd. Het is vaak te kortstondig."

Quote "Bezoek is het lichtpuntje in de week" gea klercq - buitenzorg

Bij beschermd wonen complex BuitenZorg van AristoZorg in Zuid-Scharwoude worden al enige tijd gebruik gemaakt van de buddy's. "Bezoek is het lichtpuntje in de week", zegt locatie-manager Gea Klercq. "Oud en jong samen, dan gebeurt er altijd wat." NH Nieuws sprak Elske Doets en buddy Emiel Huijbers (19) bij hun bezoek aan BuitenZorg. Tekst gaat verder onder video.

Zakenvrouw Elske Doets strijdt tegen eenzaamheid onder senioren - NH Nieuws/ Anne Klijnsta

Werken

De maand juni staat bij NH Nieuws in het teken van werken. Elske Doets is topondernemer in de reisbranche. Deze maand is zij onze NH Nieuws-ambassadeur. We volgen haar in haar project BuddyBold en brengen gezamenlijk zaken op het gebied van arbeid aan het licht. Bekijk hier al onze verhalen over werken.

Quote "Ik wil BuddyBold in heel Europa uitrollen" Elske doets

De 'Bold' in BuddyBold staat voor 'stoutmoedig'. Doets wil namelijk met dit ideële bedrijf Europa in. "Vergrijzing speelt overal. In oktober zijn we de pilot gestart in de regio Alkmaar. Inmiddels zijn er honderd buddy's actief in Nederland, en wil ik het verder uitrollen." BuddyBold is niet gratis. Een oudere of hun familie kan een buddy inhuren. "De buddy krijgt een vrijwilligers- en onkostenvergoeding", verklaart Doets. "Wij als organisatie dekken alleen de kosten af. Wij willen geen geld verdienen, maar een maatschappelijk probleem oplossen."