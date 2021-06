Geen enkele positieve testuitslag in Drechterland, algehele daling zet door

Het aantal West-Friezen dat in twee weken tijd een positieve uitslag op een coronatest krijgt blijft gestaag dalen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken is het aantal met meer dan tweehonderd besmettingen gedaald. In de gemeente Drechterland zijn de laatste zeven dagen zelfs geen positieve testen gemeld.

In de afgelopen twee weken zijn in de regio 118 mensen positief getest op het coronavirus. In deze periode belandde volgens het RIVM niemand met covidklachten in het ziekenhuis en overleed er ook niemand aan de gevolgen van corona. Het aantal positief geteste mensen op corona in West-Friesland is flink gedaald ten opzichte van de voorgaande periode van twee weken, toen nog 350 mensen positief werden getest op het virus.

In de gemeente Hoorn werden de meeste inwoners positief getest op corona. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 45 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat daar 33 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er negentig.

Week zonder nieuwe besmetting

In de gemeente Drechterland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 30,4 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 6 personen positief hebben getest op corona.

Opvallend is dat deze besmettingen in de eerste week van juni zijn gemeld. In de afgelopen week, van 9 tot en met 15 juni, heeft de gemeente Drechterland geen enkele inwoner gehad die positief testte op het coronavirus. De laatste keer dat dit gebeurde was in de periode tot 28 juli 2020. Destijds hadden de gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Koggenland ook geen inwoners die positief testten.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: