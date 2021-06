Hele zomer 24-uurs alcoholverbod in Singelpark: "Serieus? Je mag niks meer"

Het is de komende maanden de gehele dag én nacht verboden om alcohol te drinken en muziek af te spelen in het Clarissenbolwerk aan de rand van het Alkmaarse centrum. De maatregel is 'succesvol tegen overlast'. Een aantal jongeren reageert verward en verbolgen.

Burgemeester Emile Roemer meldde zojuist dat de maatregelen met een paar maanden worden verlengd, en dat ze ook gelden op het water. Vooralsnog lopen ze op 17 september af. Voor veel Alkmaarders was het onduidelijk dat de maatregel al in was gegaan. Omwonenden van het park hebben door de jaren heen steen en been geklaagd bij de gemeente over wildpoepende jongeren, geluidsoverlast, vervuiling en drank- en drugsmisbruik. Roemer sprak met hen en de handhaving, en sinds de maatregelen wordt er nauwelijks nog geklaagd. 'Regels niet duidelijk' Afgelopen weekend zijn meerdere groepen jongeren met drank en muziek door ingehuurde beveiligers, niet door boa's, aangesproken. Zij waarschuwden dat ze zelf geen boetes zouden uitdelen, maar dat de boa's wel een flinke boete zouden geven als ze niet per direct zouden vertrekken of hun drank weggooiden. "Meen je dit nou? Ik kan er online helemaal niets over vinden. Ik dacht dat het vanaf 20.00 uur gold, want ik heb het speciaal nog opgezocht", reageerde een jongere daarop. Bekijk op het kaartje hieronder in welk deel het de hele zomer verboden is om alcohol te drinken en muziek af te spelen.

Op internet en in de algemene plaatselijke verordening van gemeente Alkmaar staat niet letterlijk dat het alcoholverbod 24 uur per dag geldt. Wel is er een gemeentebericht te vinden over een verbod tussen 20.00 uur en 8.00 uur. Mogelijk wordt dit na vandaag aangepast. Een andere jongere die afgelopen weekend werd weggestuurd werd boos. "Serieus? Je mag helemaal niks meer." Daarop verwees de beveiliger naar het Munnikenbolwerk (op de foto hierboven bovenin te zien). "Daar mag je dus nog drinken. Dus daar kan je van God los." Andere chillplek Nog een ander vindt het vooral overdreven dat het nu de hele dag geldt. "Ik vind een drankverbod na acht uur echt wel begrijpelijk, maar de hele dag? Zo worden de terrassen toch ook alleen maar voller en verplaatst het probleem zich alleen maar?"

Op de vraag van NH Nieuws of Roemer ook met jongeren in gesprek is geweest voor het invoering van een verlenging van het verbod, antwoordt hij: "Nee. En ik begrijp best dat het voor hen vervelend is dat ze niet één biertje mogen drinken, maar er geldt niet een verbod voor de hele stad. Er zijn andere plekken waar ze wel kunnen chillen." Hij zegt met deze maatregelen ook te hopen op een gedragsverandering. "Je zal ergens wonen waar je de hele dag overlast hebt. Niets doen was geen optie meer. En de overlast is nu weg." NH Nieuws heeft de gemeente gevraagd om cijfers over overlast op andere plekken, zoals Cultuurpark De Hout en de Oosterhout, plekken waar een verbod op drank en muziek (nog) niet geldt.