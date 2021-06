Vernieling bij Obdams zwembad Buitenmeere, bad voorlopig gesloten

Vandalen vernielden afgelopen nacht de afdekdeken van zwembad Buitenmeere in Obdam, waardoor het zwembad tot nader orde gesloten is. "We moeten helaas vandaag veel mensen teleurstellen die naar ons toe willen komen om te zwemmen", aldus Wouter Snoek van het zwembad. "Maar we hopen het zo snel mogelijk te repareren om weer open te kunnen."

In het afgelopen jaar werd de afdekdeken van het zwembad, die iedere nacht wordt uitgerold om de watertemperatuur op peil te houden, ook al vernield. Het doek bestaat uit kleine delen die met de hand aan elkaar gezet moeten worden. Destijds meldde de dader zich na afloop bij het zwembad, maar van de vernieling die vannacht plaatsvond is nog niets bekend.

"We hoopten eigenlijk van buren te horen dat zij wellicht iets gezien zouden hebben, maar dat is nog niet gebeurd", aldus Wouter. "We weten niet hoeveel het er waren. Waarschijnlijk beseft de dader, of beseffen de daders, niet welke schade is aangericht en welke werkzaamheden wij moeten uitvoeren om het weer te repareren. Het zou mooi zijn als de dader zich net als bij de vorige keer bij ons komt melden."

Druk bezig met de reparatie

De poort van het zwembad staat open en er hangt een bord, zodat bezoekers die een verfrissende duik willen nemen kunnen zien dat het zwembad gesloten is. "We zijn nu druk bezig om de afdekdeken te maken, zodat we die zo snel mogelijk weer in kunnen vouwen", zegt Wouter Snoek, toezichthouder en zweminstructeur bij het Obdamse zwembad.

Hoe lang de herstelwerkzaamheden duren is niet duidelijk. Het zwembad blijft vanmiddag gesloten voor de kinderen die vrij kunnen zwemmen, maar de toezichthouder hoopt het zwembad tot vanavond 20.00 uur weer te kunnen openen voor de volwassenen die een plek hebben gereserveerd.

"Met dit lekkere weer wil je toch het liefst zwemmen als je vrij bent, dus het is jammer dat wij vandaag veel mensen moeten teleurstellen", zegt Snoek. "Ook collega's die vanmorgen vol goede moed aan kwamen om er weer een mooie dag van te maken hebben even moeten vloeken toen zij zagen wat er gebeurd is."