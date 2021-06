Tuinierende buurvrouw veroorzaakt per ongeluk brand: Nico uit Muiden is alles kwijt

Een ongelukje van een tuinierende buurvrouw heeft ervoor gezorgd dat de 35-jarige Nico en zijn gezin uit Muiden alles kwijt zijn. Zijn huis aan de Prinses Marijkestraat stond zaterdag plots in lichterlaaie doordat zijn buurvrouw met een onkruidbrander de schutting in brand zette. Het vuur sloeg daarna over en er bleek weinig meer te redden. "Alles is afgeschreven", zegt Nico.

Zelf is Nico zaterdag aan het werk als zijn buurvrouw paniekerig belt met de mededeling dat de schutting in de brand staat. "Ze vroeg of er iemand thuis was, maar gelukkig was niemand binnen." Het nieuws dat de schutting in de brand staat neemt hij dan nog luchtig op. "Ik dacht dat redden ze wel met een paar emmers water."

Als hijzelf na een kwartier terugbelt om de situatie te checken, begrijpt hij dat het goed mis is. "Door een stevige wind was de brand overgevlogen naar mijn huis en de brandweer was inmiddels met man en macht aan het blussen", vertelt de Muider.

De brand richt in korte tijd enorme schade aan. "Er stonden fietsen in de tuin die helemaal gesmolten zijn. Binnen zijn alle bezittingen kapot."