Gevaar voor natuurbranden door aanhoudende droogte, hoogste risico van kracht

Het warme, maar bovenal droge weer heeft er voor gezorgd dat het erg droog is in de Gooise natuurgebieden. Dat brengt een hogere kans op natuurbranden met zich mee: door de droogte verspreid het vuur zich razendsnel.

De regionale brandweer heeft gisteren de hoogste fase van het natuurbrandrisico afgekondigd. Daardoor gelden er strengere maatregels als het gaat om vuur in natuurgebieden, zoals de Gooise heide en bossen.

Maatregelen en extra controles

Het is vanaf nu verboden om in natuurgebieden of binnen dertig meter daarvan te roken. Daarnaast mag er bijvoorbeeld geen kampvuur worden gemaakt of mag er op de heide of in het bos niet gebarbecued worden. Het is ook verboden om in natuurgebieden of binnen honderd meter daarvan in de open lucht brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te gooien of te laten liggen.

Als er nu ergens een natuurbrand ontstaat, rukt de brandweer vanwege de droogte met meer materieel uit. Ook wordt er extra gecontroleerd.