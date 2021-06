Burgemeester Wienen: "Schermen in kroegen tijdens EK toegestaan, mits ze er al hingen"

Schermen in kroegen om het EK te volgen zijn toegestaan, maar alleen als ze er al hingen. Dat zei burgemeester van Haarlem Jos Wienen gisteravond bij NPO Radio 1 . Volgens hem is er geen verbod op schermen maar gaat het erom dat er niets extra's wordt geregeld om meer publiek te trekken. Daar is het volgens de burgemeester te vroeg voor.

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet gisteravond tijdens het Veiligheidsberaad weten dat er in ieder geval tot eind juni geen televisieschermen geplaatst mogen worden op terrassen. Als de maatregelen in Nederland op zaterdag 26 juni grotendeels worden versoepeld, is het mogelijk om kleine schermen te plaatsen.

Ook Wienen vindt extra schermen neerzetten op terrassen geen goed plan. “Dan komen er toch meer mensen op af en is het voor de ondernemer en het publiek lastig om de anderhalve meter afstand te handhaven. Mensen gaan bij elkaar staan en als het spannend wordt, gaan ze richting het scherm. We zijn vlakbij de eindstreep, laten we zorgen dat we daar goed aankomen.”

'Mensen zoeken elkaar op'

Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland, geeft aan alle begrip te hebben voor het standpunt van Wienen. Hij zegt dat er dan elders feesten georganiseerd zullen worden. “Mensen zoeken elkaar op, dat kun je niet tegenhouden. Daarom kan het beter in een gereguleerde en veilige omgeving van de horeca plaatsvinden. Bovendien kan daar maar een maximaal aantal gasten terecht dus meer schermen betekent niet meer mensen”, aldus Beljaarts.

Toch werkt het volgens Wienen in de praktijk niet zo. “Als je hier bijvoorbeeld op de Grote Markt allemaal schermen gaat hangen kan ik je verzekeren dat het onmogelijk is voor mensen om zich aan de regels te houden. en dat is een risico. Er zijn nog maar een paar regels waar we ons aan moeten houden, laten we dus nog even volhouden.”