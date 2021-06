Hoe twee aanslagen stoere marinier Robin veranderden in een 'zielig hoopje mens'

Marinier Robin Imthorn maakte in 2009 twee aanslagen met een bermbom mee in Afghanistan. Het veranderde hem langzaam in - zoals hij zelf zegt - een 'zielig hoopje mens'. Om hulp vragen lukte hem niet. Meer dan tien jaar later wordt bij hem een posttraumatische stressstoornis geconstateerd. Om aandacht te vragen voor het bespreken van mentale gezondheid gaat hij de komende dagen 211 kilometer lopen: 5 marathons in 5 dagen onder de 5 uur. Zijn avontuur start vandaag.

Overal in zijn actie komt het getal vijf terug. 'Five five' gebruiken militairen om tegen elkaar te zeggen 'ik versta je perfect'.

Zijn tocht start vandaag in Amsterdam bij het Marineterrein. Hij loopt door heel Nederland en via verschillende kazernes komt hij na vijf dagen aan in Rotterdam.

In deze documentaire van NH Nieuws vertelt Robin hoe twee aanslagen in Afghanistan zijn wereld op zijn kop zet: