Damon Mirani derde aanwinst FC Volendam

Mirani (25) voetbalde in de jeugdopleiding van FC Volendam, totdat hij op 16-jarige leeftijd naar Ajax vertrok. In het seizoen 2013/2014 debuteerde hij voor Jong Ajax in het betaalde voetbal. Tot een doorbraak bij de Amsterdammers kwam het niet.

De afgelopen vijf seizoenen speelde Mirani voor Almere City FC waar hij aanvoerder was. In totaal heeft hij bijna tweehonderd competitiewedstrijden in het profvoetbal in de benen, waarin hij dertien keer scoorde.

