Gooise coronateststraten schalen nog verder af: nog meer drie testrijen open

Het aantal bezoekers van de twee teststraten in Hilversum en Huizen daalt steeds verder. Afgelopen week kwamen er 'slechts' 1.500 mensen voor een test, wat neerkomt op ongeveer 220 tests per dag. Op het hoogtepunt hadden de twee teststraten een testcapaciteit van 1.500 tests per dag.

De GGD besloot een week geleden al de helft van het aantal testrijen te sluiten en gaat nu nog een stapje verder: de twee teststraten houden elk één testrij voor volwassenen, Hilversum heeft nog een tweede speciaal voor kinderen. De kinderteststraat van Huizen gaat dicht, omdat het aantal kinderen dat getest wordt ook al tijden daalt.

Wachten op sluiting teststraat

Nu de GGD nog het testen nog verder afschaalt, lijkt het een kwestie van tijd voordat een van de twee coronateststraten helemaal dichtgaat. Toch is daar voorlopig nog geen sprake van. "Voorlopig is dit hoe we het doen", zegt GGD-woordvoerder Jakolien Schreijenberg. "Natuurlijk blijven we wel steeds kijken naar hoe het verder gaat. Als het aantal besmettingen en het aantal tests blijft dalen, kan er misschien wel een van de twee teststraten dicht. Maar zover is het nog niet."