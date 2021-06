Na rampjaar komt bloemenhandel weer tot bloei en verbreekt exportrecord

De bloemenhandel breekt dit jaar een record. In het eerste kwartaal van 2021 steeg de exportwaarde van bloemen en planten met 26 procent, zo meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). "De prijzen zijn nog nooit zo hoog geweest", aldus Lisanne Borst van Dekker Chrysanten in Hensbroek. Ook bij bollentelers is er sprake van een goed herstel na het "rampjaar" 2020, zo vertelt Jaap Bond, voorzitter van de vereniging voor bloembollentelers.

De exportwaarde van Nederlandse bloemen en planten steeg in het eerste kwartaal van dit jaar naar bijna twee miljard euro. Dat is een gigantisch record, volgens Matthijs Mesken, directeur van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). "We moeten het natuurlijk eigenlijk niet vergelijken met 2020, maar als we het vergelijken met 2019, dan kom je alsnog uit op een plus van zestien procent."

Volgens Mesken is de exportwaarde niet eerder zo hoog geweest. Dat beeld wordt ook geschetst door Lisanne Borst van Dekker Chrystanten in Hensbroek. Het bedrijf ontwikkelt chrysanten in de vorm van snijbloemen, waarvan het overgrote deel naar het buitenland gaat. Borst vertelt dat telers vorig jaar voorzichtig werden en minder bloemen produceerden, terwijl de vraag juist bleef.

'Prijzen zijn niet normaal'

"Omdat er minder aanbod was, ging de prijs omhoog", vertelt Borst. Waar de prijzen normaal rond de vijftien cent liggen, was dat tot recent nog dertig cent. "Vervolgens ging iedereen planten en kwam er weer een dipje. Maar vanaf januari is het niet normaal. Iedereen zei dat het door Valentijnsdag kwam, maar daarna ging het gewoon door. We zitten nu pas op een punt dat de prijs begint te zakken, maar alsnog is het goed voor de tijd van het jaar."