Hoofddorp plaatst 120 zeecontainers als geluidsarme proefwoningen bij Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer plaatst de komende maanden 120 zeecontainers op de Rijnlanderweg in Hoofddorp voor een proef met geluidsarm bouwen bij Schiphol. De gemeente wil te weten komen of het vliegtuiglawaai voor omwonenden minder wordt als ze in zogenaamde 'geluidsadaptieve' woningen komen te wonen. De eerste zeecontainer wordt vandaag geplaatst.

Een Boeing 737-800 van Transavia stijgt op vanaf de Polderbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Als het aan de landelijke politiek ligt, komen er de komende negen jaar een miljoen woningen bij in Nederland. Een groot deel daarvan moet in de Randstad komen, maar daar ligt Schiphol in de weg. Ook Haarlemmermeer zit te springen om duizenden nieuwe woningen, die hoe dan ook onder de rook van de luchthaven komen te staan. Krimp of geen krimp Om niet ook nog eens nieuwe omwonenden op te zadelen met de overlast van Schiphol en de hinder voor de huidige bewoners te laten afnemen, liggen er meerdere scenario's op tafel. Milieuorganisaties, een deel van de omwonenden en politieke partijen willen dat het aantal vluchten op Schiphol fors afneemt. Natuur en Milieufederatie Noord-Holland heeft laten uitzoeken wat er mogelijk is als Schiphol anders wordt gebruikt. Schiphol wil niet krimpen en denkt juist met haar minder hinder-plan de overlast te kunnen laten afnemen. Haarlemmermeer zet in op moderne bouwtechnologie: geluidsadaptieve woningen. Volgens de gemeente is geluidsarm bouwen hét antwoord op de slepende groeidiscussie rond het vliegveld. In Rijsenhout vinden ze dat er plek zat is voor geluidsadaptieve woningen. NH Nieuws maakte twee jaar geleden deze reportage:

Rijsenhout wil eerste geluidsarme woning bij Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet

Voordat die woningen er kunnen komen, moet er eerst worden geëxperimenteerd met maar liefst 120 zeecontainers. Die komen te staan bij conferentiecentrum C-Beta op de Rijnlanderweg in Hoofddorp. De onderzoeksopstelling zal bestaan uit drie verschillende gebouwtypen om verschillende geluidsniveaus te meten, waarvoor de containers worden gebruikt. Voor het onderzoek wordt er samengewerkt met de TU Delft en duurt twee tot drie jaar.