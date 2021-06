Helft jongvolwassenen heeft prikangst, zo vind je moed voor je vaccinatie

De geboortejaren voor coronavaccinaties lopen in rap tempo op en steeds meer mensen kunnen zich steeds vaker laten vaccineren. Daarbij komt direct een probleem om de hoek kijken: jonge mensen hebben opvallend vaak last prikangst, soms gepaard met flauwvallen en paniekaanvallen. Wat moet je nu doen als je wel wilt vaccineren, maar bang bent voor de naald? "Wij nemen ruim de tijd voor mensen met prikangst", vertelt een woordvoerder van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Bij de GGD maken ze het regelmatig mee dat mensen in het prikhokje aangeven bang te zijn en daar wordt ook op geanticipeerd. Bij de GGD Zaanstreek-Waterland bijvoorbeeld mogen die mensen naar een apart speciaal ingericht prikhokje, waar een ligstoel is en supervisor of medisch ondersteuner (iemand die veel ervaring heeft met prikken en met mensen met prikangst) de vaccinatie zet.

"Het is een soort vicieuze cirkel, als je iets vervelend meemaakt ben je de volgende keer alleen maar zenuwachtiger." Voor mensen die bang zijn is het volgens Huis in 't Veld het allerbelangrijkste dat ze hun angst delen met diegene die hun prikt en dat ze aangeven wat ze het fijnst vinden. "Sommige mensen vinden het juist heel fijn als ze stap voor stap wordt uitgelegd wat er gebeurt. Anderen willen er juist zo min mogelijk van weten en dat de verpleegkundige tijdens het prikken hun mond houdt."

Bijzondere stimuli, zoals naalden, bloed of wonden, zorgen voor een knetterende reactie in het brein, omdat er wordt geanticipeerd op bijvoorbeeld pijn of stress. Die prikkel bereikt ook het autonome zenuwstelsel, wat een vecht-of-vluchtreactie in de hersenen opwekt. Dat zorgt ervoor dat sommige mensen flauwvallen of een paniekaanval krijgen als ze een naald zien.

Huis in 't Veld zag hoe heftig mensen kunnen reageren op naalden toen ze meeliep bij bloedbank Sanquin en mensen spontaan zag flauwvallen, terwijl ze zich daarvoor prima voelden. "Het is een automatisch reactie van je hersenen en lichaam waar je geen controle over hebt. Het heeft echt niks te maken met hoe dapper of hoe stoer je bent."

Ongeveer 35 procent van de volwassenen heeft last van prikangst, berekende de Universiteit van Tilburg . Onder jongvolwassenen ligt dat aantal nog hoger, wel 50 procent, vertelt Dr. Elisabeth Huis in ’t Veld, mede-onderzoeker oprichter van de website ikhebprikangst.nl .

"We nemen ruim de tijd om mensen met prikangst te prikken", vertelt een woordvoerder van GGD Zaanstreek-Waterland. "Zij kunnen zeker 15 minuten blijven liggen in de ligstoel. We vragen ze ook om nog 15 minuten in de wachtruimte te wachten om er zeker van te zijn dat ze niet flauwvallen."

Verdovende pleister

Mensen zijn vooral bang voor de pijn van de prik en om flauw te vallen. Tegen de pijn mag je van het RIVM je prikplek tijdelijk plaatselijk verdoven met een speciale EMLA pleister. De pleister met lidocaïne/prilocaïne erin is zonder recept online of bij de apotheek te koop. Deze moet minsten één uur voor de prik op de injectieplaats geplakt worden voor een tijdelijke plaatselijke verdoving.

Voor mensen die bang zijn om flauw te vallen is de Huis in 't Veld bezig met een game-app, die niet alleen zorgt voor afleiding, maar ook de signalen van flauwvallen in het gezicht moet registeren via de selfie-camera. "Het idee is dat mensen de game downloaden en spelen vlak voor de prik, in de wachtkamer, om stress weg te nemen en flauwvallen te voorkomen."

Tegen een heuse prikfobie zullen een pleister en game-app echter niet werken, zegt Huis in ’t Veld. "Dat gaat veel verder dan angst. Een psycholoog of therapeut kan je daar beter bij helpen. Het is in dat geval echt een mentaal proces. Het prikje is zo voorbij, maar het proces moet je toch echt alleen doen."