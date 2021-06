Roep om maatregelen tegen overlast van jongeren op boten in Eilandspolder

Omwonenden van natuurgebied Eilandspolder gaan gebukt onder overlast vanaf het water. Vanaf de namiddag varen er boten met tot wel dertig jongeren vanuit Graft en De Rijp het gebied in, uitgerust met kratten bier, sterke drank en luide muziek. Mensen die er wat van zeggen worden soms uitgescholden of in hun eigen tuin benaderd.