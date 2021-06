Oud-Ajacied Eriksen vanuit ziekenhuis: "Het gaat goed, ik voel me oké"

Christian Eriksen heeft van zich laten horen vanuit het ziekenhuis in Kopenhagen. Op Instagram heeft de oud-Ajacied een foto van zichzelf geplaatst, waarin hij vrolijk zijn duim opsteekt. "Het gaat goed met me, naar omstandigheden", schrijft Eriksen bij de foto.

Eriksen is tijdens de EK-wedstrijd tussen Denemarken en Finland afgelopen zaterdag in elkaar gezakt op het veld. De Deen werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens per brancard van het veld gedragen. "Ik moet nog wel wat onderzoeken ondergaan in het ziekenhuis, maar ik voel me oké", schrijft hij op Instagram. "Nu zal ik de jongens in het Deense team steunen in de komende wedstrijden", aldus Eriksen.

Emotionele Blind

Het voorval met Eriksen kwam ook hard aan bij Ajacied Daley Blind, die zelf in het verleden ook te maken kreeg met hartproblemen. Hij bleek een ontstoken hartspier te hebben, waarna bij hem preventief een defibrillator (ICD) werd geplaatst.

Hij twijfelde afgelopen zondag of hij mee moest spelen in het EK-duel tegen Oekraïne. Blind was zichtbaar emotioneel bij zijn wissel tijdens die wedstrijd. Blind vertelde na de wedstrijd dat de emoties vooral te maken hadden met het drama rond voormalig ploeggenoot Christian Eriksen. "Hij is een vriend en ik heb zelf ook het één en ander meegemaakt op dat gebied. Ik heb er moeilijk van geslapen en er ook wel echt over nagedacht om niet te spelen. Het was een grote mentale horde om te nemen, maar ik ben trots dat ik het gedaan heb en dan komt de emotie eruit", vertelde Blind aan de NOS.