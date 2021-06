Populaire Weesper zwemplek na jaar van coronasluiting weer open

Weespers kunnen vanaf donderdag weer zonnen of een frisse duik nemen vanaf de Groene Punt, één van de meest populaire zwemplekken van de stad. De plek was een jaar lang gesloten, omdat de gemeente vreesde dat er te veel mensen zouden samenkomen . Dat zou de kans op verspreiding van het coronavirus vergroten.

Nu het aantal besmettingen - ook in Weesp - al een paar weken daalt, kunnen er ook lokaal regels worden versoepeld. De gemeente gaat de hekken er omheen weghalen, waardoor er vanaf donderdag weer mensen naar de Groene Punt mogen komen.

Toch roept burgemeester Bas Jan van Bochove de Weespers op hun 'gezond verstand' te gebruiken en de nog geldende regels blijven naleven. "Ik hoop dat Weespers deze versoepeling koesteren. Dat ze genieten van de heerlijke plek en zich aan de altijd al geldende regels op de Groene Punt weten te houden", aldus de burgemeester.

Zwemmen op eigen risico

Hoewel de Groene Punt al jaren door veel Weesper jongeren wordt gebruikt als zwemplek, is het geen officiële zwemlocatie. Net als voor de lockdown is zwemmen er op eigen risico, zo laat de gemeente nogmaals weten. "De Vecht is een doorgaande vaarroute en daardoor is er constant gevaar aanwezig van naderende boten", zegt de gemeente.

Een dagje zonnen op de Groene Punt is dan weer geen probleem. Wel wijst de gemeente erop dat er een alcoholverbod geldt. Weespers worden ook opgeroepen om het stukje van hun stad netjes achter te laten.