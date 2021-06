Bouwvakker overleden na instorten muur op bouwplaats

Een man uit Hem is aan zijn verwondingen overleden, nadat hij gisteren bekneld was geraakt onder een sloopmuur. De hulpdiensten rukten gisteren massaal uit om de man uit zijn positie te bevrijden, toen een muur achter een huis aan de Streekweg in Hoogkarspel op hem was gevallen.

Bouwvakkers waren gisteren bezig bij de woning aan de Streekweg in Hoogkarspel, toen een sloopmuur plotseling omviel. Die viel op de man uit Hem, die ernstig bekneld raakte. De brandweer heeft de man moeten bevrijden, vertelt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar inmiddels is bekend dat hij aan zijn verwondingen is overleden. Een woordvoerder van de arbeidsinspectie SZW bevestigt dat er een dodelijk arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. "Maar op dit moment kunnen wij daar geen verdere mededelingen over geven", meldt woordvoerder Elizabeth Palandeng. "Het SZW en de inspectie doen onderzoek naar het ongeval."