Beeldhouwwerken lijdensweg Jezus in originele staat dankzij studenten

Het is een mooie en bijzondere klus voor derdejaars studenten van de opleiding Restauratie en Decoratie aan de Nimeto uit Utrecht: de restauratie van de veertien eeuwenoude kruiswegstaties in de Corneliuskerk in Limmen. In 2018 ging een deel van de kerk in vlammen op waarbij ook de beeldhouwwerken aan de muur zwaar beschadigd raakten.

"Het was best spannend om hieraan te beginnen", vertelt restauratie-student Naomi van Zuylen. "Zoiets heb ik nog nooit eerder gedaan. Het is een monument en een kerk. Echt bijzonder." Pastor Johan Olling is verguld met het resultaat. "Monnikenwerk", geeft hij lachend aan.

Muziek galmt door de kerk terwijl de studenten de ingelijste werken aan de muur terugbrengen in hun oude en originele staat. Vier van deze stukken gingen volledig verloren bij de zeer grote brand in de kerk ruim drie jaar geleden. Zij zijn nieuw gemaakt door een beeldhouwer en ook deze worden door de studenten onder handen genomen, zodat ze straks een geheel vormen met de andere kruiswegstaties.

De gebeeldhouwde kruiswegstaties bootsen de lijdensweg na die Jezus zou hebben afgelegd. Het zijn er veertien en allemaal vertellen ze een deel van het verhaal. De afbeeldingen hadden vooral rook- en waterschade.

"Het is de eerste keer dat we zoiets doen", vertelt docent Anna Reerds van de vakopleiding. "Het is bijzonder want het is niet alleen een decoratie-opdracht, maar ook echt een restauratie. Het is bovendien een rijksmonument, dus er kwam veel meer bij kijken dan we in eerste instantie dachten."

De staties waren eenvoudig wit. "Een herinnering aan de 'beeldenstorm' van de jaren 60", zegt pastor Olling. "Toen moest het allemaal soberder en verdwenen veel rijke decoraties onder een laag witte kalk. Door de studenten komen we nu weer tot het originele en het misstaat niet. Het wordt heel mooi."

Heropening in november

Op nieuwe kerkbanken en het orgel na is de Corneliuskerk nu bijna gereed voor de grote heropening in november. Die zou eigenlijk afgelopen december al zijn, maar toen gooide corona roet in het eten. De heropening zal ook het afscheid zijn voor pastor Johan Olling die met pensioen gaat.