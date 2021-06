Hoe gaan we straks om met een zomer vol vrijheid?

Nu het zonnetje schijnt, het kabinet Nederland versneld van het slot wil halen en de zomervakantie voor deur staat, lijkt ons oude leven weer in zicht. Wat heeft de crisis met ons gedaan en hoe gaan we om met de 'nieuwe' vrijheden. Gedragsbioloog Patrick van Veen verwacht dat we flink gaan genieten deze zomer: "Vergelijk het met koeien die na de winter weer de wei in mogen."

Anderhalve meter afstand van elkaar houden, is een regel die we volgens de gedragsbioloog nog amper naleven. Mensen hebben volgens hem namelijk het gevoel dat er echt verandering aan zit te komen, wat weer invloed heeft op ons gedrag.

Een officieel moment waarop de regering zegt dat de crisis achter ons ligt, is volgens Van Veen dan ook niet nodig. "Vergelijk het met het ontkurken van een fles champagne. Je haalt de draadjes eraf, en dan geef je de kurk een zetjes. Vervolgens voel je dat het 'ie niet meer te houden is", omschrijft hij het gevoel dat velen van ons hebben.

Volgens de gedragsbioloog zijn we goed omgegaan met de beperkingen die zijn opgelegd, maar als dat eenmaal voorbij is, zullen we dat vieren ook: "Wij mensen zijn bijzondere wezens. We reageren goed op de beperkingen, maar levert wel stress en interne conflicten op. Als de druk er dan eindelijk af is, kunnen we naar het extreme schieten", vertelt hij op NH Radio.

Als koeien in de wei

"Vergelijk het met koeien die de hele winter op stal hebben gestaan. Dat zijn in principe rustige dieren, maar als ze na de winter weer naar buiten mogen, doen ze de gekste dingen. Dat doen wij ook. Als er weer vrijheid ontstaat, zoeken we het soms in het extreme."

Van Veen doelt daarbij op de opstootjes en rellen die soms ontstaan. "We kunnen erin doorslaan. Maar niet alleen jongeren, ook sommige 80-plussers die gevaccineerd waren, gingen weer stiekem samen de verjaardagen vieren. Die voelden zich ook weer vrij."

Een blijvende verandering in ons gedrag zal de coronacrisis niet hebben veroorzaakt, zo vermoedt Van Veen. "Ons gedrag is namelijk gevormd door miljoenen jaren van evolutie en culturele vorming. Deze crisis is slechts een kleine 'hick-up.' We gaan echt weer in onze oude gedragspatronen terugvallen", besluit hij.