Besmettingscijfers dalen, zorgen voor zorgpersoneel nog lang niet voorbij

Nu de besmettingscijfers dalen en we de coronacrisis langzaam in de tang lijken te krijgen, wordt langzaam duidelijk dat de crisis voor het zorgpersoneel nog lang niet voorbij is. Uit onderzoek van vakverenigingen onder zevenduizend zorgprofessionals, blijkt dat een vijfde van de respondenten zegt tijdelijk of langer te zijn uitgevallen als gevolg van te hoge werkdruk.

Werkdruk die verband houdt met coronacrisis. "Ik zie het om me heen", zegt Thomas Smits, IC-verpleegkundige in het Amsterdam UMC. "Lichamelijke klachten, maar ook veel oververmoeidheid en zelfs gevallen van het post traumatisch stress syndroom."

Volgens Smits zijn het vooral de lange duur en het grote aantal patiënten dat een grote wissel trokken op de flexibiliteit van het zorgpersoneel. Daarnaast hielp het niet dat veel handen aan het bed het gevoel had dat hun werk te weinig gewaardeerd werd. "Er zijn veel frustraties", zegt Smits.

"Ik vind het werkelijkwaar onbegrijpelijk dat er niks is geïnvesteerd in de handen aan het bed. Er werd beademingsapparatuur aangeschaft en dat is goed, maar wat er niet is, is hoogopgeleide IC-verpleegkundigen en die worden niet aangetrokken en niet behouden. Ik begrijp daar helemaal niks van", aldus een verontwaardigde Smits.

Arbeidsomstandigheden

Smits noemt verder als voorbeeld van de achterblijvende maatschappelijke waardering, de halvering van de zorgbonus en het uitblijven van nieuwe cao-afspraken. Om het tij te keren zou er volgens Smits ruimhartiger geïnvesteerd moeten worden in de handen aan het bed. Het gaat daarbij niet alleen om meer salaris, maar ook om bijvoorbeeld meer doorgroeimogelijkheden en in secundaire dingen als bijvoorbeeld huisvesting of kinderopvang. Zelfs betere parkeervoorzieningen tijdens onregelmatige diensten zouden het leven van zorgverleners enigszins helpen verlichten, vindt Smits.

Inhaalslag niet realistisch

Het kabinet gaat ervan uit dat de achterstanden die door de coronacrisis zijn ontstaan in de 'gewone' i.e. niet covid-zorg nog dit jaar weer worden ingelopen. Volgens Smits, man uit de praktijk, is dat niet realistisch: "We zitten al met een tekort, verder heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie berekend hoeveel capaciteit er nodig is om dat allemaal in te halen en die gaan eigenlijk uit van twee jaar. Die andere patiënten zijn ons even dierbaar en we zouden ze die zorg graag willen bieden, maar ik denk dat dat een onrealistische verwachting is", aldus de IC-verpleegkundige.