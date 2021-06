Zorg brandt op door werkdruk: 'Meerderheid personeel heeft fysieke of mentale klachten'

Eindelijk een lege IC in het Amsterdam UMC: "Dat is fijn." Zo begint het gesprek met ic-verpleegkundige Thomas Smits dat verder zeer zorgelijk van toon is. Nu de besmettingscijfers dalen en we de coronacrisis langzaam in de tang lijken te krijgen, wordt langzaam duidelijk dat de crisis voor het zorgpersoneel nog lang niet voorbij is.