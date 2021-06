Zoektocht naar nieuwe keepers FC Volendam gaat nog wel even duren

Over minder dan twee weken staat de eerste training van FC Volendam voor het nieuwe seizoen op het programma. De club is nog altijd op zoek naar twee nieuwe keepers. "We hebben een brede zoektocht. Ik denk dat het nog eventjes duurt", zegt Jasper van Leeuwen. Volgens de technisch directeur zijn Xavier Mous (PEC Zwolle) en Robbin Ruiter (Willem II) géén kandidaat.

Behalve naar vervangers voor de vertrokken keepers Nordin Bakker en Joey Roggeveen kijkt FC Volendam ook nadrukkelijk naar versterking voor de posities centraal in de verdediging. "Dat zijn onze prioriteitsposities", aldus Van Leeuwen.

Marco Tol verkaste onlangs naar SC Cambuur en Micky van de Ven maakt vrijwel zeker een transfer. Damon Mirani (Almere City FC) is daarvoor één van de kandidaten. De van een knieblessure herstelde Kevin Visser speelde eerder ook al achterin, maar is daarvoor geen optie. "Hij heeft dat wel eens ingevuld, maar dat is een noodoptie. Geen bouwsteen waar je het elftal op bouwt."

Belangstelling Kasius

Rechtsback Denso Kasius heeft zich in de tweede seizoenshelft in de kijker gespeeld. FC Volendam heeft met FC Utrecht de afspraak dat Kasius ook komend seizoen wordt gehuurd. Een voortijdig vertrek is volgens Van Leeuwen niet reëel. "Het klopt dat hij in de belangstelling staat. Veel clubs volgen hem en dat is ook goed. Maar Denso heeft het bij ons naar zijn zin. Hij ontwikkelt zich goed en het zou mij verbazen als dat afgebroken wordt."