Metroverkeer weer eens stilgelegd door storing verkeersleidingsysteem

Het metroverkeer in Amsterdam is opnieuw stilgelegd vanwege een storing aan het verkeersleidingsysteem. Tussen station Noord en Centraal Station worden pendelbussen ingezet.

De verstoring ontstond rond 18.30 uur. Alle metro's op de lijnen werden stilgezet en gingen terug naar de perrons waar reizigers konden uitstappen.

Storingen

De laatste weken moest het gehele metronetwerk al verschillende keren worden platgelegd, nadat er een storing ontstond in het nieuwe treinbeveiligingssysteem Communication Based Train Control (CBTC). Het GVB wil langzaamaan overgaan op dit nieuwe systeem en test daarom op diverse dagen in de week of het systeem naar behoren werkt.

Het nieuwe systeem wordt geplaagd door bugs, waardoor de systemen van de verkeersleiding soms vastlopen. Op zo'n moment worden de metro's stilgezet en het systeem herstart. Meestal kunnen de metro's dan daarna verder rijden.

Augustus

Wethouder Egbert de Vries verwacht dat het nieuwe systeem in augustus goed genoeg werkt om er helemaal op over te gaan. Met CBTC kunnen metro's veilig op korte afstand van elkaar rijden en zou er in de toekomst zelfs zonder bestuurder gereden kunnen worden.