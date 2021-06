Amstelveen grijpt hard in bij café in Bovenkerk en trekt alle vergunningen in

De burgemeester van de gemeente Amstelveen heeft verschillende vergunningen van café De Manen in Bovenkerk ingetrokken, op grond van de zogeheten Bibobtoets. Het gaat om de exploitatie-, de drank-, horeca- en de terrasvergunning. Amstelveen probeert al langere tijd een aantal zaken op orde te krijgen bij het café en vindt dat de maat vol is.

Exploitant Irene Isselmann van de horecagelegenheid reageert ontdaan en emotioneel op het besluit van de gemeente. Bij café De Manen werken vier barmedewerkers en twee koks. Door de coronaversoepelingen was er volgens haar juist weer zicht op het draaien van meer omzet.

Wat nou precies de reden is van het intrekken van de vergunningen op grond van de Bibobtoets, blijft vooralsnog onduidelijk. Het enige dat de gemeente kwijt wil, is dat 'op grond van de Bibobtoets de gemeente deze vergunningen nog niet heeft kunnen verlenen'.

Isselman hoopt later vandaag toch meer duidelijkheid te krijgen. "Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik heb niets op mijn kerfstok. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken. Iedereen weet dat ik al 23 jaar probeer om hier een gezellige plek van te maken waar iedereen zich thuisvoelt. Dat is het enige wat ik wil."

'Illegaal bouwwerk'

Het café ondergaat een verbouwing, er is een houten keet en een nieuw terras bijgekomen, deels op grond van de gemeente en zonder de benodigde papieren. Dat kwam tijdens een controle aan het licht.

'Om diezelfde reden is een vergunningaanvraag voor de verbouwing van het huidige pand geweigerd en in mei een bouwstop opgelegd', schrijft de burgemeester verder in de brief aan de gemeenteraad. Het stoort de gemeente dat 'beeldbepalende bomen' op het stukje grond in het terras zijn gemetseld.

In een reactie daarop, zegt Irene Isselman: "Ook ik weet dat, ondanks dat dat niet de bedoeling was, de keet deels op gemeentegrond staat. Als de gemeente wil dat de keet verdwijnt, dan haal ik 'm weg. Ook al kost me dat m'n laatste centen."

Goede hoop

Isselmann heeft goede hoop dat ze er met de gemeente uitkomt. De gemeente erkent dat café De Manen een belangrijke functie voor de wijk heeft, maar zegt dat voor deze zaak dezelfde regels gelden als voor alle andere (horeca-)gelegenheden in Amstelveen.