'Afvalboom' opgezet om mensen bewust te maken van alle troep die ze achterlaten

Ieder jaar belandt er, in alleen al Anna Paulowna, aan bijna zeven volle vrachtwagens aan zwerfafval op straat. Een klein deel daarvan hangt aan de Polder Boom, die dit weekend is 'geopend'. Op deze manier wil Arnoud Blijdorp het gesprek over zwerfafval gaande houden en hoopt hij mensen te inspireren om ook zwerfafval op te ruimen.

"Deze boom staat voor mij symbool voor de natuur en al het groen om ons heen", zegt Blijdorp. "Het zwerfafval dat we nu hebben verzameld, dat beknelt eigenlijk de natuur. We willen vooral laten zien dat dit voor en door de polder is en echt uit het dorp komt."

Er is bewust gekozen om het afval onderdeel te maken van dit kunstobject. "Het mooie van kunst is dat je het mooi of lelijk kunt vinden, we willen vooral dat je erover na gaat denken."

