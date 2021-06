Dode man in woning in Berkhout, politie vermoedt misdrijf

In een woning aan het Oosteinde in Berkhout is een dode man gevonden. De politie denkt dat hij om het leven is gekomen door een misdrijf. Dat meldt een woordvoerder aan NH Nieuws. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan. De forensische opsporing is net gearriveerd.

Inter Visual Studio

Een vriendin van de familie vertelt aan NH Nieuws-verslaggever Chantal Bos dat een buurman en vriend de bewoner rond 15.00 uur vonden. Hij lag op de keukenvloer. Gisteravond was hij nog bij camping 't Venhop met zijn kleinkinderen (aangetrouwd). Enkele weken geleden was de partner van de man ook overleden. Het was een graag geziene buurman, die veel in de garage achter zijn huis sleutelde. Op dit moment staat er een grote vrachtwagen met hekken om de omgeving rondom het huis af te zetten, aldus verslaggever Chantal Bos. Het lijkt erop dat het glas van de voordeur is stukgeslagen, melden getuigen. De politie is op zoek naar getuigen 'die iets verdachts hebben gezien' in de omgeving. Verder wil de politie nog niets kwijt over de leeftijd van het slachtoffer.

Chantal Bos / NH Nieuws