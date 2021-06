Bloemenberm langs fietspad plat gemaaid "Hoe kan je dit verzinnen"

De berm langs het fietspad 'de oude trambaan' in Aerdenhout stond vorige week nog vol in bloei, met planten en bloemen tot meer dan een meter hoog. Maar sinds de reusachtige maaimachine van de gemeente Bloemendaal langs is gekomen, is daar niets meer van over. Inwoners van Aerdenhout kunnen er niet bij dat de gemeente dit heeft gedaan. "Overal zijn we bezig met de bloemen en de bijen en dan ineens dit", reageert Margreet van 't Haaff verontwaardigd.

Elke ochtend loopt ze met haar hond een rondje trambaan en geniet ze van de prachtige planten en bloemen die langs het fietspad groeien. Toen ze vorige week op een ochtend de trambaan op liep, wist ze niet wat ze zag. Kijk hier hoe de oude trambaan in Aerdenhout erbij staat. Tekst gaat door onder video.

Inwoners Aerdenhout balen van gemaaide berm langs oude trambaan - NH Nieuws

Margreet weet veel van bloemen en langs de oude trambaan zag zij verschillende soorten staan zoals de Wilde akelei en de Dagkoekoeksbloem. Ook de Wilde boshycint heeft ze daar gespot en deze bloemsoort wordt elders zelfs door boswachters in bossen beschermd. Dat dit allemaal weg is, maakt haar boos. "Ik ben boos en verdrietig ook. In een keer zijn kilometers bloemenzee in een keer plat gemaaid. Wie bedenkt zoiets?" Ook Willie van Delft schrok van de actie van de gemeente vorige week. Ze woont pal aan de oude trambaan en heeft het stukje gemeentegrond waar de gemeente jaren niet naar om heeft gekeken, zelf omgetoverd in een bloementuin voor de bijen. Het is dat het ijzerdraad van de omheining in de maaimachine terecht kwam, waardoor de jongen op de maaimachine, het apparaat wel uit moest zetten, maar anders was ook dit plat gewalst. "Op het moment dat die trekker hier stond, was ik wel heel boos. Ik dacht hoe kan je dit verzinnen."

Maaimachine waarmee berm oude trambaan in Aerdenhout is gemaaid - NH

Ze maakt zich ook zorgen om de veiligheid omdat de trekker zo groot was. "Het was echt een enorm ding wat hier over het fietspad rijdt, waar kinderen fietsen en waar mensen uit hun hek lopen." De kale berm staat in schril contrast met de berm honderd meter verderop in Bentveld die vol in bloei staat tot wel anderhalve meter hoog. De gemeenten Zandvoort en Haarlem laten de meeste bermen juist volop bloeien voor de biodiversiteit en het behoud van de bijen.

Weelderige bermen in Haarlem-Noord - NH Nieuws / Geja Sikma

De gemeente Bloemendaal laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat het nieuwe maaibeleid erop gericht is om de biodiversiteit te verhogen. Vroeger werd er vaak tot wel vijf keer per jaar gemaaid en dit is teruggebracht naar één tot drie keer per jaar. De berm langs de oude trambaan wordt gemaaid in verband met de veiligheid van de gebruikers van het fietspad. De gemeente wil daar geen hoge, onoverzichtelijk berm en daarom wordt deze dus drie keer per jaar gemaaid. Petitie Intussen is Margreet een petitie gestart om het maaibeleid op de politieke agenda te krijgen. "Ik hoop echt dat de gemeente dit nieuwe beleid gaat heroverwegen. En dat ze dan volgend jaar anders gaan maaien."