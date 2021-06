Het avontuur van Patricia: van reisagente naar coronatester en weer terug

Nu het weer langzamerhand mogelijk is om naar een groot aantal landen te reizen, kan de Amstelveense reisagente Patricia van Trigt weer doen waar zij het allerbeste in is: klanten adviseren bij het boeken van een reis.

Maar dat adviseren van klanten zag de afgelopen maanden er wel anders uit. Op het hoogtepunt van de coronacrisis lag de reisbranche op zijn gat. En als zelfstandige is dat een hard gelag, maar Patricia zat niet bij de pakken neer.

"Ik ben lid van een zakelijk netwerk en daar zit iemand die in de zorg heeft gewerkt. Zij vroeg om vrijwilligers voor coronatesten bij een testcentrum. Ik zat hele dagen thuis en dan is de optelsom snel gemaakt. Net als iedereen wilde ik corona zo snel mogelijk de wereld uit helpen. Dus ik heb me aangemeld om dat werk te gaan doen."

'Reizen is nu prima te doen'

De Amstelveense heeft het afgelopen jaar nauwelijks reizen verkocht. Nu is dat gelukkig anders: "Reizen naar veel locaties is prima te doen", zegt Patricia. Toch roept ze ook op om voorzichtig te zijn. "Je kan wel denken dat je zelf geen corona krijgt, maar wanneer je wordt getroffen door bijvoorbeeld een blindedarmontsteking, kan het heel goed zijn dat je niet wordt geholpen omdat buitenlandse ziekenhuizen misschien vol liggen met coronapatiënten."

De reisagente spreekt mensen die het spannend vinden om nu op vakantie te gaan. Haar advies: "Neem een annuleringsverzekering. Als je positief bent getest, dan kan je nog van de reis afkomen."

Twijfels bij boeking

Mike Westercappel heeft een reis geboekt naar Tenerife en had eerst ook veel twijfels tijdens het boeken van zijn vakantie. "Je hebt in de aanloop naar de vakantie toch meer stress. Je hoopt dat alles goed gaat, ook tijdens de reis." Hij raadt mensen daarom aan om advies in te winnen bij een reisbureau, zodat je met een relaxter gevoel op vakantie gaat in coronatijd.

En Patricia, is zij ondertussen gestopt als tester? "Nou, niet helemaal. Ik werk nog er wat bij zolang ik niet 100% van mijn inkomsten als reisagente weer heb."