Na een carrière bij de bank wil Elles nu vrouwen bevrijden van de metalen beugel-BH

Na lang ploeteren en zwoegen rolde er eindelijk iets tastbaars uit de machine. Het was een grote opluchting voor Elles Roeleveld: "Ik juichte gewoon, ik had zoiets van: 'We hebben onze eerste gebreide BH'." Maar er was nog een lange weg te gaan voordat de innovatieve BH klaar was voor productie.

Soft Revolt - NH/marc ruyg

Het opzetten van een nieuw lingerielabel is een kwestie van volhouden, doorzetten, niet lui zijn, maar vooral niet bang zijn. Toen Elles ruim twee jaar geleden haar topbaan bij de bank vaarwel zegde, gaf ze zichzelf zes maanden de tijd om haar bedrijf op te zetten. Ze deed ervaring op in een lingeriewinkel, maar wat ze precies ging maken was onduidelijk. Eén ding wist ze zeker: het moet anders! Het was hoog tijd dat vrouwen verlost werden van middeleeuwse toestanden zoals het ondersteunen van hun borsten met metalen beugels. Dat doel stond haar duidelijk voor ogen, maar hoe dat doel bereikt moest worden, was de grote vraag.

Soft Revolt - NH/marc ruyg

Al op jonge leeftijd raakte Elles besmet met het lingerievirus. "Mijn allereerste verdiende salaris als cassière heb ik helemaal uitgegeven in de plaatselijke lingeriewinkel." En hoewel ze later carrière maakte bij een grote bank op de Zuidas, bleef de lingeriedroom bestaan. Toen ze tijdens haar zoektocht ontdekte dat sportschoenen steeds vaker gebreid werden, besloot ze deze speciale techniek te gebruiken voor het maken van een nieuw soort beha. Zeker toen trendwatcher Lidewij Edelkoort deze techniek omarmde. Het was een eenzaam bestaan in een kleine werkruimte in een voormalige school annex broedplaats op de Zuidas. Inmiddels heeft ze versterking gekregen van Anet van Haaster. Een bekende in de modewereld, die als één van de weinigen geloofde in de missie van Elles. Maar ook zij moest even slikken toen ze hoorde dat de nieuwe beha's van de breimachine zouden komen.

Quote "Bij alle grote lingeriebedrijven staan mannen aan het hoofd, ze voelen letterlijk niet die beugel" annet van Haaster

De weg van een vernieuwend idee naar een verkoopbaar kledingstuk is lastiger dan je denkt. "Je moet alles voor de eerste keer bedenken", aldus Elles Roeleveld. Toch heeft ze geen spijt van haar opmerkelijke keuze. Samen hopen de vrouwen dat ze de lingeriesector kunnen veranderen. "Bij alle grote lingeriebedrijven staan mannen aan het hoofd", zegt Anet van Haaster. "Ze voelen letterlijk niet die metalen beugel. Ik denk ook dat ze een ander vrouwbeeld hebben dan waar vrouwen behoefte aan hebben." De ondernemers hopen dat in de lingeriesector meer aandacht komt voor de wensen van vrouwen zelf.

breiatelier - NH/marc ruyg