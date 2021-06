Ruben Annink: van spelen op de straat naar een contract bij Ali B

Ruben werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde met zijn gezin naar Overveen en inmiddels woont hij in Haarlem. Op zijn dertiende begon hij daar samen met zijn vriend zijn muzikale carrière als straatmuzikant. "Dat werkte als een trein en daar haalden we heel veel plezier uit", vertelt hij enthousiast. Hij haalde soms honderden euro's per dag op. En op een dag ontdekte niemand minder dan Ali B hem daar.

Ontdekt op straat

"Ali B liep langs en begon met ons te filmen, dus toen dacht ik: 'Nu moet ik even goed mijn best doen'." Ali B stopte toen met filmen en liep weg. "Dat is niet gek, want dat gebeurde vaker bij bekende mensen die ons zagen spelen." Maar vijf minuten later kwam het neefje van Ali B met de vraag of ze een filmpje wilden opsturen. "Een paar weken later hadden we een contract bij het platenlabel van Ali B." Het was een jongensdroom die uitkwam. "We hebben daar zes jaar gezeten. Ook daarna ben ik door blijven gaan en aan de weg blijven timmeren."



Echt bekend werd hij door zijn deelname aan het tv-programma Beste Zangers. "Beste Zangers was een belangrijke stap voor mij. Ik ging niet drinken en uit, maar wilde me volledig focussen op het programma. Dat heeft veel gedaan voor mijn carrière."

Nieuwe single