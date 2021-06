Noord-Holland NL V Zwaag, de schatkamer van een Europese discounter en Elles verruilt bankcarriere voor lingeriedroom: Pak An Doen afl 35

Wat ooit begon met een winkeltje in Enkhuizen, is nu een megabedrijf met zo'n 1800 filialen in heel Europa. Het verhaal van discounter Action leest als een spannend jongensboek. Vanuit 9 distributiecentra, waaronder die in Zwaag, worden de winkels dagelijks van nieuwe spullen voorzien.

distributiecentrum Zwaagdijk Action - NH/marc ruyg

Elles Roeleveld ruilde haar topbaan bij een grote bank op de Zuidas in voor een klein antikraakkantoor op diezelfde Zuidas. Van hieruit wil zij met haar 3D-gebreide beha's vrouwen verlossen van de ijzeren beugels. En natuurlijk wil ze met deze innovatie de hele wereld veroveren.

Elles Roeleveld verruilt bank voor lingerie - NH/marc ruyg

Bas van der Kroon uit Hoofddorp is na een burn-out uit de dagelijkse ratrace gestapt. Hij besloot het roer radicaal om te gooien en verruilde zijn baan in de sales voor zijn grote liefde; kickboksen. Hij geeft les, maar doet dat in combinatie met ademhalingstherapie. Hij had er zelf veel baat bij.

Bas van der Kroon combineert ademhaling met kickboksen - NH/marc ruyg